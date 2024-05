Aryna Sabalenka, tenante du titre, retrouve Iga Swiatek en finale

Dimanche, Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tenante du titre, a battu la Kazakhe Elena Rybakina, 4e mondiale et titrée à Stuttgart il y a deux semaines, en trois sets 1-6, 7-5 et 7-6 (7/5) après 2 heures et 19 minutes de jeu.

La Bélarusse, double lauréate de l'Open d'Australie, retrouvera en finale la Polonaise Iga Swiatek, qu'elle avait battue 6-3, 3-6, 6-3 il y a un an sur la terre battue madrilène.