ATP Cup: la Belgique s'incline de justesse face à l'Espagne et n'ira pas en demi-finale

L'Espagne a pris le meilleur sur la Belgique 2 à 1 pour décrocher son billet pour les demi-finales de la première édition de l'ATP Cup, vendredi à Sydney.

Rafael Nadal et Pablo Carreno Busta ont apporté le point de la qualification à l'issue d'un double très serré, remporté 6/7 (7/9), 7-5, 10-7 face à la paire belge composée par Sander Gillé et Joran Vliegen.



Avec sa victoire devant Kimmer Coppejans (6-1, 6-4), Roberto Bautista-Agut avait donné le premier point à l'Espagne, qui a remporté la Coupe Davis en novembre à Madrid. Mais David Goffin a ensuite créé une petite sensation en dominant Nadal, actuel N.1 mondial, en deux manches dans le deuxième simple (6-4, 7-6 (7/3)). Il s'agit du deuxième succès en six rencontres contre le Majorquin pour le joueur de 29 ans.



L'Espagne affrontera samedi pour une place en finale l'Australie de Nick Kyrgios. Dans l'autre demi-finale, la Russie de Daniil Medvedev rencontrera la Serbie de Novak Djokovic.