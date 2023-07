ATP - Humbert bat le tenant De Minaur et file en demies à Atlanta

Le Français de 25 ans enchaîne une deuxième demi-finale après celle disputée la semaine dernière à Newport, où il avait été battu par son compatriote Adrien Mannarino

Après une première manche accrochée remportée au jeu décisif, le Français a fait cavalier seul dans la deuxième, achevée en réussissant 13 points d'affilée sur son service.

"Oui oui, tres magnifique, @HumbertUgo ! (That’s all the French we know)", s'est amusé à tweeter le compte officiel du tournoi d'Atlanta après le succès d'Humbert, précisant "c'est tout ce qu'on sait dire en français".