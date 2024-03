ATP: Jannik Sinner premier qualifié pour les demi-finales

Contre Machac, Sinner a fait le break dès le premier jeu. Mais le Tchèque, qui disputait le troisième quart de finale de sa carrière sur le circuit ATP, le premier en Masters 1000, en attendant mieux, a immédiatement débreaké.

Le vainqueur de l'Open d'Australie a dû attendre le septième jeu pour ravir à nouveau le service de Machac et mis 52 minutes à remporter la première manche 6-4, sur un jeu blanc.

Au second set, Sinner a pris nettement l'ascendant. Souverain sur son service, il a pris deux fois de suite celui d'un adversaire subissant de plus en plus, à 1-1 puis 3-1, pour finalement s'imposer 6-4, 6-2 en 1 h 31 min.