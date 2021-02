ATP Montpellier - Goffin face à Bautista Agut pour le titre: "C'est un guerrier. Il ne donne pas un point"

(Belga) David Goffin (ATP 15) va tenter ce dimanche de remporter le cinquième titre ATP de sa carrière lors du tournoi ATP 250 indoor de Montpellier. Vainqueur du Biélorusse Egor Gerasimov (ATP 83) 6-4, 2-6, 6-4 en demi-finale, le Liégeois, 30 ans, tête de série N.2 du tableau, retrouvera pour sa première finale depuis l'été 2019 l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 13), 32 ans, tête de série N.1.

"Roberto, je le connais bien. On s'est déjà affrontés à plusieurs reprises et on s'est aussi déjà entraîné plusieurs fois ensemble", a-t-il confié après sa qualification. "C'est un excellent joueur. Il est première tête de série, il est le favori du tournoi. Et il est clair que c'est quelqu'un de très difficile à manœuvrer. Il est très physique, il rate très peu, il est très solide des deux côtés, avec un meilleur coup droit. Il se décale souvent pour essayer de faire mal avec son coup droit." Il s'agira du sixième duel sur le circuit entre David Goffin et Roberto Bautista Agut, vainqueur de l'Allemand Peter Gojowczyk (ATP 144), issu des qualifications, 7-5, 6-1 dans la deuxième demi-finale. L'Espagnol avait remporté les deux premières confrontations, en 2013 à Dubaï et en 2015 à l'US Open, avant que le N.1 belge n'inverse la tendance, s'imposant à trois reprises, en 2017 à Sofia, puis en 2018 à Monte Carlo et à Barcelone. "Je l'ai déjà battu dans le passé, mais cela a toujours des matches très accrochés", a-t-il poursuivi. "C'est un guerrier. Il ne dit pas un mot. Il a toujours une très bonne attitude. Il ne donne pas un point et il faut aller le chercher jusqu'au bout. Je suis très heureux d'être en finale ici pour la première fois. Une finale, ce n'est jamais facile à jouer. Il faut parvenir à se libérer et jouer pour la gagne. Je m'attends donc à un match difficile." David Goffin compte quatre titres à l'ATP à son palmarès, décrochés en 2014 aux tournois de Kitzbühel et Metz et en 2017 à Shenzen et Tokyo. (Belga)