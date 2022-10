ATP Tel-Aviv - Cilic en finale à Tel Aviv contre Djokovic

(Belga) La finale du tournoi ATP 250 de Tel Aviv opposera dimanche le Croate Marin Cilic, 16e joueur mondial, au Serbe Novak Djokovic (7e).

Il s'agira de la 21e rencontre entre les deux joueurs dans leur carrière sur le circuit professionnel. Le Serbe mène 18 victoires à deux. Cilic a rejoint Djokovic en remportant sa demi-finale contre le Français Constant Lestienne (68e), en deux manches, 7-5, 6-3, après avoir été pourtant mené 5-2 dans le premier set et avoir sauvé deux balles de set à 5-3 puis 5-4. Un peu plus tôt dans la soirée, Djokovic avait gagné sa place dans une quatrième finale cette saison en éliminant, en deux sets lui aussi, 6-1, 7-6 (7/3), le Russe Roman Safiullin (104e), en une heure et 35 minutes. (Belga)