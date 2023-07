Battu par De Minaur, Coppejans "râle de ne pas avoir réussi à gagner ce quatrième set"

Kimmer Coppejans (ATP 188) a quitté le All England Club avec quelques regrets, jeudi soir, après avoir été éliminé dès le premier tour pour sa toute première participation. Sur le Court N.18, l'Ostendais, 29 ans, issu des qualifications, s'est incliné 6-7 (5/7), 6-3, 6-3 et 7-6 (7/2) contre l'Australien Alex De Minaur (ATP 17), 24 ans, récent finaliste au Queen's, après avoir hérité de trois balles d'égalisation à deux sets partout.

"Je râle de ne pas avoir réussi à gagner ce quatrième set", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Je sentais qu'il n'était pas à son aise et que j'étais en train de le faire vaciller. Je n'ai malheureusement pas réussi à saisir ces occasions. Je me suis un peu crispé, car je savais que le moment était important. J'ai notamment raté un coup droit qui n'était pas très compliqué. Je manque évidemment d'un peu d'expérience à ce niveau. Je n'avais encore jamais affronté un joueur du calibre de De Minaur. Je suis néanmoins très satisfait de mon match."

"Je sens aussi que le travail physique effectué durant l'hiver est en train de porter ses fruits. J'ai pris entre quatre et cinq kilos de muscles. Je sers désormais régulièrement à plus de 200 km/h et je suis meilleur en défense. Mon prochain objectif sera de me qualifier pour l'US Open. C'est le seul tournoi du Grand Chelem que je n'ai pas encore pu disputer."