Bilan positif pour David Goffin et Elise Mertens: "De chouettes matches à jouer"

La Belgique ne disputera pas la finale de la Hopman Cup ce dimanche à Nice. Dans l'expectative après leur victoire contre l'Espagne 2-1 vendredi soir, Elise Mertens et David Goffin ont vu la Croatie s'imposer sur le même score samedi soir contre les Espagnols pour remporter leur groupe. Il n'empêche, la Limbourgeoise et le Liégeois ont pris du plaisir à participer à l'événement.

"C'est une chouette compétition", avait confié David Goffin après la victoire contre l'Espagne. "Le fait de jouer des doubles mixtes rend les choses particulières. Nous en avons déjà fait quelques-uns en Hopman Cup et en United Cup. Ce sont des formats assez sympas où il règne souvent une bonne ambiance. Elise et moi, nous nous entendons bien et nous prenons beaucoup de plaisir à disputer ce genre de rencontres. Le cadre est super, même s'il fait un peu trop chaud. J'espère qu'il y aura quelques degrés de moins l'an prochain. Mais c'est cool, il y a du monde et ce sont de chouettes matches à jouer."

Elise Mertens, qui disputait encore dimanche soir la finale du double dames à Wimbledon, abondait dans le sens de son partenaire. "C'était un challenge pour moi, après Wimbledon", a confié la Limbourgeoise après avoir eu l'occasion de se mesurer notamment à Carlos Alcaraz en double mixte. "Je m'étais tout juste entraînée une heure sur terre battue avant de disputer mon premier simple contre Vekic. C'était plus serré contre Masarova, mais j'ai disputé un bon super tie-break et je suis heureuse de la manière dont les choses se sont déroulées."