Billie Jean King Cup - L'Espagne, même sans ses deux cheffes de file, s'impose contre la Slovaquie

Orpheline de ses deux meilleures joueuses, Garbine Muguruza (WTA 5) et Paula Badosa (WTA 11), l'Espagne a mal débuté en voyant Carla Suarez Navarro (WTA 330), ancienne 6e mondiale, s'incliner devant Viktoria Kuzmova (WTA 175) après une âpre bataille de trois sets et 1h50 de jeu : 6-2, 3-6, 6-3. Dans la foulée, l'équipe d'Anabel Medina Garrigues a recollé au score grâce à Sara Sorribes Tormo (WTA 37), sortie gagnante du duel de N.1 contre Anna Karolina Schmiedlova (WTA 83) en s'imposant 6-3, 3-6, 6-2. Le double aura donc été décisif et est tombé dans l'escarcelle de la Roja. Menées un set à rien par Kuzmova et Terez Mihalikova, Carla Suarez Navarro et Sara Sorribes Tormo ont remporté le 2e set et le super tie break pour apporter la victoire à leur équipe. Mardi, les Etats-Unis, avec notamment Danielle Collins (WTA 30), Shelby Rogers (WTA 42) et Sloane Stephens (WTA 63), partiront largement avec les faveurs des pronostics contre la Slovaquie. Américaines et Espagnoles se retrouveront mercredi pour le dernier duel du groupe.