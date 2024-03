Casper Ruud battu en finale à Acapulco retrouve le Top 10, David Goffin est 112e

Battu en finale samedi à l'ATP 500 d'Acapulco, Casper Ruud retrouve le Top 10 du classement mondial des joueurs de tennis publié lundi par l'ATP. Le Norvégien est désormais 9e. En conséquence, son vainqueur au Mexique, Alex de Minaur recule au 10e rang. L'Australien qui a conservé son titre, n'a pas marqué de points supplémentaires à l'inverse du Scandinave, double finaliste de Roland-Garros et ancien N.2 mondial. Taylor Fritz n'est plus que 12e. L'Américain a perdu deux rangs et est aussi dépassé par le Grec Stefanos Tsitsipas 11e (+1).