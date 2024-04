Casper Ruud élimine le N.1 mondial Novak Djokovic et rejoint Stefanos Tsitsipas en finale

Casper Ruud, 10e mondial, s'est offert une belle victoire au détriment du N.1 mondial Novak Djokovic samedi après-midi en demi-finales du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Norvégien, qui n'avait jamais pris un set lors de leurs cinq précédentes rencontres, a éliminé le Serbe en trois manches 6-4, 1-6 et 6-4 et 2h17 de jeu.

Samedi, le lauréat de 24 tournois du Grand Chelem, qui disputait sa 77e demie dans un Masters 1000 (nouveau record), a d'emblée cédé son service (1-0) et concédé un second break (4-1). Il est revenu à 4-3 sans parvenir à renverser Ruud. Changement de physionomie dans la deuxième manche: Djokovic, 36 ans, mit fin à ses fautes directes et imposa une grosse pression. Ruud céda (0-3 et 1-6 après 1h28).

Ruud, 25 ans, retrouva son coup droit et afficha plus de fraîcheur physique en abordant le troisième set. Il se détacha à 3-0 puis 4-1. La nervosité s'est alors emparé du cadet. Djokovic égalisa (4-4). Le Scandinave s'est ressaisi et a pu enfin battre un joueur du top 3 (après onze défaites consécutives).