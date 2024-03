Collins bat Alexandrova et rejoint Rybakina en finale

"Cela m'a obligée à me concentrer davantage, à réagir plus vite et à jouer à mon plus haut niveau", a-t-elle ajouté.

Rybakina, 24 ans, retrouve la finale de Miami pour la deuxième année consécutive après sa défaite contre la Tchèque Petra Kvitova en 2023.

Sa forme - et l'absence des trois meilleures joueuses mondiales - laisse penser qu'elle sera la grande favorite face à Collins.