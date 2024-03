Darcis content d'être à Bologne même si "se qualifier sera difficile mais on a une chance"

La Belgique a été versée dans le groupe A avec l'Italie, tenante du titre, les Pays-Bas et le Brésil mardi lors du tirage au sort. Objectif pour les joueurs de Steve Darcis: figurer parmi les deux premiers de leur poule pour disputer la phase finale à Malaga du 19 au 24 novembre.

"Je me réjouis que nous sommes dans le groupe qui joue à Bologne avec, je l'espère, beaucoup de supporters belges", a confié Steve Darcis sur les réseaux sociaux de la fédération belge de tennis. "Jouer contre l'Italie, avec Jannik Sinner (3e joueur du monde, ndlr), garantit d'avoir une véritable ambiance de Coupe Davis, même si ce sera très difficile de les battre. Les Pays-Bas ont une belle tradition de supporters aussi et cela promet d'être chaud pour le 2e match. Nous ne serons pas favoris contre eux, mais on aura l'occasion de bien jouer. Le Brésil est l'équipe la plus à notre portée. Je suis assez content parce que ce sont trois matches qui peuvent générer beaucoup d'enthousiasme. Même si ce sera difficile, je pense que nous aurons une chance."