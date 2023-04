David Goffin absent de la 1re liste des qualifiés pour le tableau principal et réserviste

Les 104 premiers joueurs du classement ATP accèdent directement au tableau final. Sept joueurs ont fait jouer un classement protégé après une interruption pour cause de blessure et ont ainsi dépassé Goffin dans cette hiérarchie: le Français Gaël Monfils (ATP 322, 35e), le Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 242, 47e), le Britannique Kyle Edmund (ATP 509, 48e), le Bolivien Hugo Dellien (ATP 126, 73e), l'Argentin Guido Pella (ATP 479, 75e), le Français Jérémy Chardy (ATP 637, 88e) et le Tchèque Jiri Vesely (ATP 495, 94e). Ce qui fait que le dernier qualifié direct est le Russe Alexander Shevchenko, 98e mondial.

Goffin se retrouve ainsi premier réserviste et renvoyé en qualifications. Au moindre forfait d'ici le début des qualifications, le 22 mai, il intégrera le tableau principal sans devoir passer par les tours préliminaires. L'Autrichien Dominic Thiem (ATP 101) et l'Italien Fabio Fognini (ATP 103) sont actuellement dans le même cas de figure, respectivement comme troisième et cinquième réservistes.