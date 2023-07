David Goffin écarte Tomas Barrios Vera et s'en va affronter Andrey Rublev au 3e tour

David Goffin (ATP 123) a décroché son ticket pour le 3e tour de Wimbledon, le troisième tournoi du Grand Chelem de la saison. Sur le gazon londonien, le Liégeois invité s'est défait jeudi du Chilien Tomas Barrios Vera en quatre manches et 3h20, 7-5 (7/3), 5-7, 6-2, 6-0.

Dans la troisième manche, les deux joueurs ont échangé leur service avant que David Goffin ne prenne deux breaks d'avance et ne conclue sur son service. Dans la foulée, le quatrième set n'a été qu'une formalité et le numéro 1 belge a remporté 23 des 33 points de la manche pour remporter la partie.

Goffin a résisté à trois balles de break dans la première manche pour parvenir à forcer le tie-break, et s'imposer en prenant 5 de ses 7 points sur le service adverse. Dans la lignée du jeu décisif, la deuxième manche a vu des breaks bien plus nombreux, mais le Liégeois n'en a réussi que 2 sur 15 balles de break, contre 3 sur 4 pour Barrios Vera.

Quart-de-finaliste la saison dernière, David Goffin devra créer l'exploit face au Russe Andrey Rublev, 7e joueur mondial et 7e tête de série, au prochain tour de la compétition. Celui-ci a éliminé son compatriote Aslan Karatsev (ATP 50) en quatre manches également, 6-7 (4/7), 6-3, 6-4, 7-5. Les deux premiers affrontements entre Rublev et Goffin sont revenus au Russe, en huitième de finale à l'US Open 2017 et seizième de finale à l'Open d'Australie en 2020.

Goffin est le dernier joueur belge en lice en simple à Wimbledon, après l'élimination plus tôt jeudi d'Elise Mertens (WTA 28) au 2e tour chez les dames face à l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76), et de Kimmer Coppejans (ATP 188), qualifié chez les messieurs, au 1er tour contre l'Australien Alex De Minaur (ATP 17/N.15).