David Goffin et Elise Mertens prennent "du plaisir" à jouer ensemble en double mixte

David Goffin et Elise Mertens ont offert une première victoire à la Belgique en Hopman Cup en prenant le dessus sur l'Espagne grâce à leur succès dans le double mixte contre Carlos Alcaraz et Rebeka Masarova vendredi. "On essaye de gagner tous nos matches et de se donner à fond", a réagi Goffin en conférence de presse.

Battus par la Croatie de Borna Coric et Donna Vekic jeudi, Goffin et Mertens ont vaincu l'Espagne et peuvent encore rêver de la finale si l'Espagne s'impose 2-1 contre la Croatie samedi. "Nous essayons de tout gagner et nous verrons où cela nous mène. Contre la Croatie, nous avons manqué de réussite mais aujourd'hui (vendredi, ndlr.), cela a tourné en notre faveur. Nous avons déjà fait quelques bons matches et j'espère que nous pourrons nous qualifier pour la finale", a déclaré Goffin.

Vendredi, Mertens avait donné l'avantage à la Belgique en battant Masarova avant que l'Espagne n'égalise après la défaite de Goffin contre Alcaraz, N.1 mondial. C'est donc dans le double mixte que le duo belge a fait la différence. "Cela change beaucoup de choses de jouer en double mixte. Chaque jeu est différent en fonction de qui est au service. On essaye de s'aider au maximum et de jouer avec nos points forts", a précisé Goffin qui avait déjà joué en double avec Mertens lors de la United Cup en janvier dernier.