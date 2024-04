David Goffin sauve une balle de match au second tour des qualifications puis s'impose

David Goffin (ATP 102), 2e tête de série des qualifications du Grand Prix Hassan II de tennis a souffert dans le second tour de celles-ci, lundi à Marrakech au Maroc. Opposé à l'Allemand Benjamin Hassan, 158e mondial et tête de série N.5 de ce tableau préliminaire, le vainqueur de l'épreuve en 2022 a dû batailler trois sets avant de gagner 2-6, 7-6 (10/8) et 6-3. La rencontre a duré 2h24.