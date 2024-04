David Goffin s'incline dès le premier tour contre Miomir Kecmanovic

David Goffin a manqué son entrée en matière au tournoi de tennis ATP 250 de Bucarest, mardi en Roumanie. Le N.1 belge, classé 100e à l'ATP, a été battu au 1er tour par le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 60), 6-4, 3-6, 6-3. La partie a duré un peu plus de deux heures sur la terre battue du tournoi doté de 579.320 euros.

Goffin a manqué d'efficacité dans la première manche, ne convertissant qu'une de ses quatre balles de break. Kecmanovic avait deux fois plus de réussite et a ainsi enlevé le set sur son service.

Le N.1 belge a réussi à faire le break dans le deuxième set sur sa troisième tentative. Il a ainsi remis les compteurs à zéro et forcé un set décisif. Cependant, le troisième set a tourné à l'avantage de Kecmanovic, et David Goffin n'est plus parvenu à menacer l'engagement adverse.