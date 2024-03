Elena Rybakina se qualifie pour la finale aux dépens de Victoria Azarenka

La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4/N.4) a validé son ticket pour la finale du tournoi de tennis WTA 1000 de Miami, joué sur surface dure et doté de 8.770.480 dollars. Rybakina s'est défaite de la Bélarusse Victoria Azarenka (WTA 32/N.27) jeudi, 6-4, 0-6, 7-6 (7/2) après plus de deux heures et demie de match.