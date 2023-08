Elise Mertens dans le dernier carré du double

Elise Mertens s'est qualifiée vendredi pour les demi-finales du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Montréal, disputée sur surface dure et dotée de 2.7488.468 dollars. Associée à sa partenaire australienne, Storm Hunter avec laquelle elle forme la paire tête de série N.2, la Belge s'est imposée 6-4, 6-4 face la 6e paire tête de série formée par la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 18 en double), 26 ans, et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 16), 31 ans.

C'était le second match de la journée pour Elise Mertens, 27 ans, 6e mondiale en double, et Storm Hunter, 28 ans, 5e mondiale. Après une journée de jeudi perturbée par la pluie, la paire belgo-australienne avait validé son billet pour les quarts de finale plus tôt dans la journée en écartant 6-4, 6-1 l'Ukrainienne de 21 ans, Marta Kostyuk (WTA 28), 21 ans, et la Chinoise Shuai Zhang (WTA 29), 34 ans.

Pour une place en finale, Elise Mertens et Storm Hunter affronteront le duo tête de série N.5, composé de l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 10), 29 ans, et de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 12), 30 ans.