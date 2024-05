Elise Mertens échoue aux portes de la finale du double à Madrid avec Hsieh Su-Wei

Elise Mertens et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 2 et 1 en double) ont été éliminées en demi-finale du tournoi de tennis WTA 1000 de Madrid. Les têtes de série N.1 sur la terre battue espagnoles ont été battues par la Tchèque Barbora Krejcikova et l'Allemande Laura Siegemund (WTA 32 et 6 en double), têtes de série N.6, 6-3, 7-5. La partie a duré 1 heure et 45 minutes.

Mertens et Hsieh n'ont pas réussi à menacer l'engagement adverse dans la première manche. Elles ont laissé le leur échapper à deux reprises, et ainsi permis à Siegemund et Krejcikova de prendre l'ascendant.

Dans le deuxième set, l'Allemande et la Tchèque ont mené 4-1, mais les N.1 et 2 mondiales se sont rebellées pour revenir à 5-5. Mertens et Hsieh ont alors manqué deux opportunités de mener 6-5 et servir pour le set. Leurs adversaires ont saisi leur chance et remporté la partie avec un break.