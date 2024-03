Elise Mertens et Hsieh Su-Wei accèdent aux quarts de finale du double

Elise Mertens et la Taïwanaise Hsieh Su-Wei se sont qualifiées pour les quarts de finale du double dames au tournoi de tennis WTA 1000 de Miami (dur/8.770.480 dollars), lundi aux États-Unis. Classées têtes de série N.1 en Floride, elles ont écarté la Russe Anna Blinkova et la Brésilienne Ingrid Gamarra Martins (WTA 444 et 53 en double), 7-5, 7-5. La partie a duré 1 heure et 35 minutes.

Mises à l'épreuve sur leur engagement dans la première manche, Mertens et Hsieh (WTA 2 et 1 en double) ont cependant écarté 4 des 5 balles de break qu'elles ont eu à défendre. Elles se sont montrées efficaces en convertissant 2 de leurs 3 opportunités de prendre le service adverse, et ont ainsi empoché la première manche.

Dans le deuxième set, la paire belgo-taïwanaise a à nouveau fait le break avant d'être rejointe à 4-4. Mertens et Hsieh ont repris l'avantage dans la foulée, mais Blinkova et Gamarra Martins ont donné la réplique immédiatement. Finalement, les têtes de série ont réussi leur troisième break du set, et conclu sur leur jeu de service consécutif.