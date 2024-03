Elise Mertens passe son premier obstacle en simple : "J'ai pratiqué un tennis très direct"

"Je suis très contente de mon match", a confié Elise Mertens. "Pendant un set et demi, j'avais un très bon rythme. J'ai très bien servi également, remportant notamment tous les points derrière ma première balle dans la première manche. J'ai pratiqué un tennis très direct, offensif. Je lui ai mis beaucoup de pression. C'est une joueuse qui aime frapper la première et je pense que je l'en ai bien empêché. Le deuxième set fut plus accroché, mais j'ai pu garder la tête à la fin quand j'ai servi pour le gain du match. Je suis donc très satisfaite du résultat".

"Osaka est une grande frappeuse, qui cherche à jouer vite et fort", a ajouté Elise Mertens. "Elle sert bien et adore recevoir des balles à hauteur de hanche. La clé sera de parvenir à la sortir de sa zone de confort en variant bien mes frappes, avec des slices et des amorties pour la faire courir. Je devrai limiter mon nombre de fautes directes et saisir les occasions quand elles se présenteront. Je me réjouis en tout cas de la retrouver".