Elise Mertens poursuit sa route en demi-finale en double

Associée à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, N.1 mondiale en double, avec qui elle forme la paire tête de série N.1, Mertens, N.2 mondiale en double, s'est imposée au super jeu décisif 6-7 (0/7), 6-2, 10/7 contre l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 18 et 19 en double), qui forment la paire tête de série N.5. La rencontre a duré 1 heure et 45 minutes.

La paire belgo-taïwanaise rencontrera les Américaines Coco Gauff (WTA 3 en simple et WTA 17 en double) et Taylor Townsend (WTA 11 en double), la paire tête de série N.4, ou le duo formé par la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 32 en double) et l'Allemande Laura Siegemund (WTA 6 en double), têtes de série N.6.