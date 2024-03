Elise Mertens se qualifie pour le deuxième tour en double

Associée à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 2 en double), avec qui elle forme la paire tête de série N.1, Mertens, N.1 mondiale en double, s'est imposée 6-4, 7-6 contre le duo composé par l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 54 en double) et la Russe Liudmila Samsonova (WTA 107 en double). La rencontre a duré une heure et 36 minutes.

Au deuxième tour, Mertens et Hsieh affronteront soit la paire formée par la Kazakhe Anna Danilina (WTA 44 en double) et la Chinoise Shuai Zhang (WTA 68 en double), soit le duo composé par la Japonaise Miyu Kato (WTA 28 en double) et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 31 en double).