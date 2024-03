Elise Mertens sortie dès son entrée au 2e tour par Taylor Townsend, 72e mondiale

Elise Mertens a vu son parcours à l'Open de Miami de tennis s'arrêter dès son entrée dans la compétition en simple, jeudi en Floride. La numéro 1 belge, 28e à la WTA, a été éliminée au 2e tour par Taylor Townsend, 72e mondiale en simple et 11e en double. L'Américaine s'est imposée 6-2 et 6-2 en 1 heure et 18 minutes de jeu. Il s'agissait d'une première rencontre en simple entre elles.

Mertens avait été dispensée de premier tour grâce à son statut de 25e tête de série dans ce tournoi WTA 1000 joué sur la surface dure du Hard Rock Stadium de Miami Gardens, offrant une bourse de 8.770.480 dollars.

La Belge a été prise de vitesse d'emblée dans le premier set par la native de Chicago, maman d'un petit garçon de 3 ans. Elle se retrouva menée 4-0 et 6-2 après 32 minutes. Dans la seconde manche, Mertens équilibra davantage le jeu. Toutefois, sa 4e double-faute du match lui coûta un break dans le 5e jeu (3-2). Townsend n'allait plus rien lâcher si ce n'est ses coups. Deux brèves averses et autant d'interruptions ne changèrent rien à l'issue de la rencontre. L'Américaine, réalisait un nouveau break (5-2) avant de conclure sa plus belle victoire de l'année.