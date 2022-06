Elle avait surpris tout le monde: Alizée a passé 40h en garde à vue après être montée sur le court à Roland-Garros (vidéo)

Alizée, 22 ans, était l'une des surprises de la demi-finale de Roland-Garros entre Marin Cilic et Casper Ruud. La jeune française s'était introduite sur le court en pleine rencontre, s'attachant au filet par le cou à l'aide de colsons métalliques et de colle. Elle portait une inscription sur son t-shirt, "Il nous reste 1028 jours".

Militante écologique, la jeune fille a été évacuée en 15 minutes. Dans une interview accordée au Parisien, elle révèle ensuite avoir été emmenée dans plusieurs commissariats avant de passer au tribunal. Au total, elle aura passé 40 heures en garde à vue. "J’ai été envoyée dans un premier commissariat à 21h30. 6h plus tard, j'étais ailleurs et à 9 heures, j’étais encore ailleurs, jusqu’à minuit. Et après, je suis arrivée à 1 heure au tribunal pour la sentence", a-t-il raconté.

Alizée fait partie de l'association Dernière Rénovation et voulait inciter le monde à agir pour sauver la planète du dérèglement climatique. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on la voit retrouver ses proches en larmes.