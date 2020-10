European Open: Une 5e édition impactée par le coronavirus

(Belga) L'European Open, le tournoi ATP organisé à Anvers, débute dimanche à la Lotto Arena avec les qualifications avant les premiers matches du tableau final lundi. Une 5e édition qui se déroulera devant un public réduit (1.500 spectateurs par jour) à cause des mesures sanitaires liées au coronavirus.

Le coronavirus qui a également eu un impact sur le tableau final du tournoi anversois. Testé positif en début de semaine en Sardaigne, Fabio Fognini (ATP 16) a dû déclarer forfait tout comme Ruben Bemelmans (ATP 219) qui avait reçu une wildcard. Leurs forfaits viennent s'ajouter à ceux de Matteo Berrettini (ATP 9) et Andrey Rublev (ATP 10). Également testé positif au coronavirus, David Goffin (ATP 14) espère lui pouvoir disputer le tournoi anversois. Le numéro un belge a passé un nouveau test jeudi. Si le résultat de ce dernier est négatif, il pourra entrer en lice jeudi au deuxième tour, lui qui est exempté de premier tour grâce à son statut de tête de série. S'il est autorisé à jouer, le Liégeois affrontera l'Italien Luca Nardi (ATP 917), bénéficiaire d'une wildcard, ou un joueur issu des qualifications au deuxième tour. Parmi les autres Belges en lice, Kimmer Coppejans (ATP 171), qui a reçu une wildcard, débutera au 1er tour face au Français Ugo Humbert (ATP 38). Zizou Bergs (ATP 528), qui a récupéré l'invitation de Ruben Bemelmans, affrontera l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 45). En double, Sander Gillé et Joran Vliegen rencontreront au 1er tour le Serbe Nikola Cacic et le Brésilien Marcelo Demoliner. Michael Geerts et Yannick Mertens débuteront pour leur part face à l'Américain Zane Khan et l'Italien Luca Nardi. Dans une Lotto Arena qui peut accueillir plus de 5.000 personnes, les organisateurs ont été obligés de réduire la capacité de la salle à cause des mesures sanitaires. 1.500 personnes seront autorisés dans la salle tout en respectant les mesures sanitaires telles que le port du masque et la distanciation sociale. De plus, l'organisation a décidé d'avancer l'heure de début des rencontres de 14 à 12h en raison du couvre-feu instauré de minuit à 5h à partir de lundi. (Belga)