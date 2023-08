Finale entre Tallon Griekspoor et Daniel Evans

Samedi en demi-finales de ce tournoi joué sur surface dure doté de 2.013.940 dollars, Griekspoor, 12e tête de série, a créé la surprise en dominant la tête de série N.1 l'Américain Taylor Fritz (ATP 9) 3-6, 6-3 et 6-2 en 1h58 de jeu. A 27 ans, le Néerlandais s'est offert le premier top 10 de sa carrière. Il jouera sa 3e finale ATP et a gagné les deux premières cette année: l'ATP 250 de Pune et celui de Rosmalen.

Evans, 9e tête de série, a aussi déjoué la hiérarchie en arrêtant le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 20/N.5) 6-3 et 7-6 (7/4) en 1h56. Il a ainsi gagné le droit de viser un 2e titre ATP à l'occasion de sa 4e finale, la première depuis février 2021. Le joueur, né à Brimingham il y a 33 ans, avait à l'époque gagné le tournoi ATP 250 Melbourne 2.