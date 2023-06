Goffin face à Nick Kyrgios, finaliste en 2022, au 1er tour, Coppejans contre De Minaur

David Goffin, 123e mondial, affrontera l'Australien Nick Kyrgios, 33e mondial et tête de série N.30, au premier tour de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Londres. Kimmer Coppejans (ATP 187), pour la première fois dans le tableau final à Londres, sera lui opposé à l'Australien Alex De Minaur, 16e mondial et tête de série N.16.

En cas de qualification pour le 2e tour, Goffin affrontera l'Argentin Sebastian Baez (ATP 44) ou le qualifié chilien Tomas Barrios Vera (ATP 133) puis potentiellement le Russe Andrey Rublev (ATP 7) au 3e tour, le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 12) au 4e tour et le Serbe Novak Djokovic, N.2 mondial, en quarts de finale.

Son meilleur résultat sur le gazon londonien reste un quart de finale qu'il a atteint à deux reprises, éliminé par Novak Djokovic en 2019 et par le Britannique Cameron Norrie en 2022.

Coppejans aura lui fort à faire d'entrée contre Alex De Minaur, 16e mondial et tête de série N.16 qu'il n'a jamais affronté sur le circuit. S'il passe au 2e tour, il affrontera le vainqueur du match entre les Italiens Matteo Berrettini, 37e mondial et finaliste en 2021, et Lorenzo Sonego (ATP 40).