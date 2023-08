Greet Minnen battue en finale : "Pas parvenue à trouver de solutions"

Greet Minnen (WTA 113) était déçue samedi après avoir échoué en finale de l'Open de Pologne, tournoi WTA 125 sur dur disputé à Kozerki et doté de 115.000 dollars. La Campinoise, 25 ans, tête de série N.4, s'est inclinée 2-6, 6-1, 6-3 contre l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 143), 23 ans, tête de série N.8, qui l'avait déjà privée d'une place dans le tableau final à Roland-Garros.

"C'est évidemment dommage d'avoir perdu cette finale", a indiqué Greet Minnen après sa défaite. "D'autant plus que j'étais très bien entrée dans la partie. Je jouais bien et j'avais remporté le premier set assez facilement. Malheureusement pour moi, Yastermska a ensuite sacrément haussé son niveau de jeu. Elle s'est mise à prendre beaucoup de risques et cela lui a souri pendant deux sets. Je ne suis par parvenue à trouver de solutions pour la faire douter".

Greet Minnen s'incline pour la deuxième fois cette année en finale d'un tournoi WTA 125, après sa défaite sur la terre battue de Saint-Malo, début mai, contre l'Américaine Sloane Stephens, lauréate de l'US Open en 2017. La native de Turnhout n'en restait pas moins amplement satisfaite de son parcours.