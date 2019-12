Greet Minnen qualifiée pour le deuxième tour

(Belga) Greet Minnen (WTA 118) s'est imposée au premier tour du tournoi de tennis de Limoges, épreuve des WTA 125K Series jouée sur dur, mercredi en France.

Opposée à la très jeune Clara Burel (WTA 795), 18 ans et invitée par les organisateurs, la Limbourgeoise de 22 ans s'est imposée 6-3, 6-2 après 73 minutes de jeu. Au deuxième tour de ce dernier tournoi de la saison 2019, Greet Minnen défiera une autre Française, Pauline Parmentier (WTA 124) ou Caroline Garcia (WTA 46/N.1). Minnen est la dernière Belge en lice dans le tableau du simple après les éliminations d'entrée d'Alison Van Uytvanck et de Yanina Wickmayer (WTA 153). La première a été battue par l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 84), la seconde par la Française Océane Odin (WTA 167). En double, Greet Minnen et Alison Van Uytvanck ont été éliminées dès le premier tour (quarts de finale), s'inclinant 6-3, 3-6, 10/7 contre la Russe Ekaterina Alexandrova et la Géorgienne Oksana Kalashnikova (Belga)