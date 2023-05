Greet Minnen se hisse en demi-finale en Bretagne

Greet Minnen s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 125 de Saint-Malo, joué sur terre battue et doté de 115.000 dollars, vendredi en France.

Minnen, 173e mondiale, s'est imposée en trois sets 3-6, 6-3, 6-3 face à l'Américaine Emma Navarro, 101e mondiale et tête de série N.8. La rencontre a duré 2 heures et 7 minutes.

En demi-finale, la N.5 belge affrontera la gagnante du match entre la Polonaise Magdalena Frech, 100e mondiale et tête de série N.7, et l'Américaine Katie Volymets, 103e mondiale et tombeuse de Maryna Zanveska au 2e tour.