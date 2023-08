Greet Minnen se hisse en demi-finale en Pologne

Greet Minnen s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 125 de Kozerki, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, jeudi en Pologne.

Minnen, 112e mondiale et tête de série N.4, s'est imposée en deux sets 6-0, 7-6 (7/4) contre l'Allemande Eva Lys, 148e mondiale et tête de série N.9. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

Pour une place en finale, la Campinoise affrontera la gagnante du match entre les Polonaises Maja Chwalinska (WTA 532) et Martyna Kubka, 603e mondiale et tombeuse de Magali Kempen (WTA 231) au premier tour.