Iga Swiatek détrône Aryna Sabalenka à Madrid

Iga Swiatek a remporté samedi le tournoi WTA 1000 de Madrid. La Polonaise, N.1 mondiale, a battu Aryna Sabalenka, 2e mondiale et tenante du titre, en trois sets 7-5, 4-6, 7-6 (9/7) en 3 heures et 11 minutes et après avoir sauvé trois balles de match, samedi en finale de cette épreuve sur terre battue dotée de 7.679.965 euros.