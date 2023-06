Iga Swiatek et Aryna Sabalenka dominent toujours un classement inchangé, Elise Mertens 28e

La Polonaise Iga Swiatek (WTA 1) et la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2) dominent toujours le classement mondial du tennis féminin, avec une large avance sur leurs poursuivantes. Elise Mertens reste quant à elle 28e mondiale dans un classement globalement inchangé, une semaine après la fin de Roland-Garros.

Maryna Zanveska (WTA 92) et Ysaline Bonaventure (WTA 93), inactives, reculent d'une place mais se succèdent toujours au classement. Greet Minnen (WTA 111, +9) fait un rapproché après son 2e tour à Rosmalen et dépasse Yanina Wickmayer (WTA 117, -3).

Blessée au dos, Alison Van Uytvanck a perdu les points de son succès sur le WTA 125 de Veneto l'année dernière et recule de 109 places jusqu'au 281e rang, derrière Magali Kempen (WTA 199, -1) et Marie Benoit (WTA 222, +1). Sofia Costoulas est 285e mondiale (-4).

Le top-10 n'a pas bougé, et la Kazakhe Elena Rybakina est toujours 3e avec 5090 points, loin de Sabalenka (8011 points) et Swiatek (8940 points). La Française Caroline Garcia et l'Américaine Jessica Pegula complètent le top-5.

La Britannique Katie Boulter, victorieuse sur le WTA 250 de Nottingham, fait une belle opération et grimpe de 49 rangs jusqu'à la 77e place.