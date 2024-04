Iga Swiatek première qualifiée pour les demi-finales

Swiatek, N.1 mondiale, a eu besoin de trois sets 4-6, 6-0, 6-2 pour venir à bout de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 14e mondiale et tête de série N.11. La rencontre a duré 2 heures et 29 minutes.

La Polonaise, 22 ans, affrontera pour une place en finale la gagnante du match entre la Tunisienne Ons Jabeur, 9e mondiale et tête de série N.8, et l'Américaine Madison Keys, 20e mondiale et tête de série N.18, tombeuse de sa compatriote Coco Gauff, N.3 mondiale, en huitièmes de finale.