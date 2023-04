Iga Swiatek rejoint Aryna Sabalenka en finale après l'abandon d'Ons Jabeur

La numéro 1 mondiale Iga Swiatek a obtenu sa place en finale du tournoi WTA 500 de Stuttgart, disputé sur terre battue en Allemagne et doté de 780.637 dollars. La Polonaise n'a disputé que trois jeux avant que son adversaire, la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 4/N.3), n'abandonne à cause d'une blessure au mollet gauche.

En finale, Swiatek retrouvera l'ancienne partenaire de double d'Elise Mertens, la Bélarusse Aryna Sabalenka. La deuxième joueuse mondiale a disposé de la Russe Anastasia Potapova (WTA 24), 6-1, 6-2, plus tôt dans l'après-midi. Les deux adversaires se retrouvent donc après la finale de l'année dernière, lors de laquelle la Polonaise avait sèchement battu sa concurrente, 6-2, 6-2. Un an plus tôt, c'est l'Australienne Ashleigh Barty qui avait pris le meilleur sur Sabalenka.

Blessée aux côtes en demi-finale du tournoi d'Indian Wells, il y a un peu plus d'un mois, Swiatek a fait son retour à la compétition à Stuttgart. Après sa victoire à Doha en février, elle a donc l'opportunité de remporter son deuxième titre de la saison, le treizième de sa carrière. Sabalenka peut elle aussi décrocher son treizième titre WTA. Elle a déjà célébré deux victoires cette saison en Australie, à Adélaïde puis à Melbourne où elle a soulevé son premier Grand Chelem en simple, à l'Open d'Australie.