Invasion de l'Ukraine - Le tennisman à la retraite Serhiy Stakhovsky va combattre pour l'Ukraine

(Belga) L'Ukrainien Serhiy Stakhovsky, qui a mis un terme à sa carrière de joueur de tennis professionnel à l'issue du dernier Open d'Australie, a annoncé qu'il allait rejoindre la réserve ukrainienne pour défendre son pays contre la Russie. "Je vais retourner en Ukraine pour me battre", a-t-il déclaré à Sky News.

L'Ukrainien était en vacances avec sa femme et ses trois enfants quand la Russie a envahi son pays. "Je me suis engagé comme réserviste la semaine dernière. Je n'ai aucune expérience militaire, seulement une expérience privée avec les armes. Je vais tenter de rejoindre Kiev, car je veux me battre." Stakhovsky, battu au premier tour des qualifications mi-janvier à Melbourne Park, a occupé le 31e rang mondial en 2010. Il a remporté quatre titres et a notamment battu Roger Federer au 2e tour à Wimbledon en 2013. (Belga)