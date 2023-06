Jeux européens: Le pongiste Lebrun en or, le breaker Bboy Dany qualifié pour les JO

Le cadet Félix, actuel 31e joueur mondial, a battu en finale l'expérimenté portugais Marcos Freitas (35 ans) au terme d'un match âprement disputé remporté par quatre sets à trois (9-11, 11-5, 11-5, 4-11, 6-11, 11-2 13-11).

Malgré son jeune âge, il a fait étalage de son talent précoce en réussissant à revenir dans un match où il était mal engagé pour finalement dominer une manche décisive d'une intensité rare au cours de laquelle les deux joueurs se sont rendu coup pour coup. Il a raflé la mise sur sa 3e balle de match.

"C'est complètement fou, je ne m'y attendais pas. J'ai joué match par match et arrivé en demi-finale, j'ai commencé à y croire un tout petit peu. Mais là c'est incroyable. Ce n'est que du bonheur et en plus Alexis a eu une médaille de bronze. C'est complètement exceptionnel", s'est réjoui le médaillé d'or.