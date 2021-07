JO-2020 - Tennis: plus de Français en lice, Zverev a rendez-vous avec Djokovic

Il n'y a plus de Français en lice dans les tournois de tennis des Jeux olympiques de Tokyo après les éliminations d'Ugo Humbert et de Jérémy Chardy en quarts de finale jeudi, battus respectivement par Karen Khachanov et Alexander Zverev, l'Allemand qui défiera vendredi en demi-finales le N.1 mondial Novak Djokovic.

Les Bleus du tennis en ont fini avec les JO-2020 et repartiront donc sans médailles, avec quelques désillusions, notamment côté féminin où, à l'exception de Fiona Ferro, elles ont toutes été éliminées d'entrée, alors que la plus grande chance de médailles bleue sur le papier, la paire de double Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert, n'a pas dépassé le premier tour.

En plaçant deux de ses représentants en quarts, le tennis tricolore a fait à peine mieux à Tokyo qu'à Rio, où seul Gaël Monfils avait atteint ce niveau.

Le séjour brésilien du tennis français avait en outre été entaché de deux polémiques: l'une autour de Kristina Mladenovic qui avait incriminé la Fédération française de tennis pour une histoire de couleur de tenue qui aurait, selon elle, nuit à sa concentration, l'autre concernant Benoît Paire, exclu de l'équipe de France au beau milieu des Jeux pour ne pas avoir "respecté les règles" en ne séjournant pas au village olympique.

A Tokyo, le clan français, fragilisé par des récentes contreperformances en Grand Chelem, est au contraire apparu soudé et ravi d'être là. Et les performances ont suivi, avec Chardy et Humbert se retrouvant en quarts, Humbert signant même une belle victoire face au N.4 mondial, Stefanos Tsitsipas, en 8e de finale.

- "Vraiment spécial" -

"Les Jeux, c'est vraiment spécial. Ce n'est pas un tournoi comme les autres. C'est fabuleux de pouvoir se retrouver avec tous les athlètes. Il y a une super ambiance. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre car ce sont mes premiers Jeux. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il me restera plein de bons souvenirs", avait ainsi déclaré Chardy, 34 ans, mardi après sa victoire sur Aslan Karatsev.

Mais après deux matchs en trois sets face à Aslan Karatsev et Liam Broady, Chardy n'a pas fait le poids face à un Zverev intraitable, notamment au service (11 aces), et vainqueur 6-4, 6-1.

Humbert, lui aussi éprouvé physiquement après des matchs à rallonge, avait lui été dominé un peu plus tôt par le Russe concourant sous bannière neutre Karen Khachanov (25e), 7-6 (7/4), 4-6, 6-3.

"Je suis tellement content d'être là, de gagner mes premiers matchs avec le maillot des Bleus, j'ai vécu des moments fantastiques. Depuis tout petit, si on m'avait dit que je serai en quarts des JO, j'aurai signé tout de suite", a déclaré le Français de 23 ans.

Khachanov affrontera lui pour une place en finale, l'Espagnol Pablo Carreno qui est venu à bout du N.2 mondial Daniil Medvedev, apparu toute la semaine très accablé par la chaleur tokyoïte.

Le Russe concourant sous bannière neutre, très marqué physiquement ce jeudi sur le court N.1 malgré un match commencé à la nuit tombée, a commis 26 fautes directes et n'a frappé que 12 coups gagnants.

L'autre demi-finale opposera Zverev au N.1 mondial et grand favori du tournoi olympique Novak Djokovic, en quête du "Golden Slam", les quatre titres du Grand Chelem et l'or olympique, qui s'est facilement débarrassé du Japonais Kei Nishikori, 6-2, 6-0, en 1 h 12 min.