Joris De Loore atteint la finale après s'être imposé contre Pierre-Hugues Herbert

De Loore a manqué trois balles de break et écarté une balle de set dans la première manche. Il a finalement pris le service de son adversaire alors que le score était de 5-5, et a converti sur son engagement dans la foulée. Dans la deuxième reprise, il n'a plus jamais été menacé et a converti l'une de ses deux balles de break afin de prendre l'avantage et s'envoler vers la finale.

Pour le trophée, Joris De Loore affrontera le vainqueur de la confrontation entre la 1re tête de série, le Français Arthur Rinderknech (ATP 90), et le tenant du titre finlandais Otto Virtanen (ATP 131). À 30 ans, il a l'occasion de remporter le trophée le plus prestigieux de sa carrière. Il s'était imposé sur la Challenger 50 d'Oeiras en 2023.