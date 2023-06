Kimberley Zimmermann et Yana Sizikova sorties en quarts du double au super tie-break

Kimberley Zimmermann s'est inclinée en quarts de finale du double du tournoi WTA 250 de Bad Homburg, disputé sur gazon et doté de 259.303 dollars, mercredi en Allemagne.

Associée à la Russe Yana Sizikova (WTA 42 en double) avec qui elle forme la paire tête de série N.2, Zimmermann (WTA 47 en double) a concédé la défaite contre le duo composé par la Japonaise Eri Hozumi (WTA 88 en double) et la Roumaine Monica Niculescu (WTA 44 en double), 6-2, 3-6, 10/8.

Le premier set a débuté difficilement pour la paire belgo-russe, qui a perdu les quatre premiers jeux et laissé s'échapper la partie. Zimmerman et Sizikova se sont parfaitement reprises, néanmoins, en inversant la tendance au début du deuxième set et remportant elles-mêmes les quatre premiers jeux pour forcer le super tie-break.