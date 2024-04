La Belgique de Wim Fissette fixée sur son adversaire en barrage mardi

Ces barrages opposeront les 8 pays éliminés en qualification le 13 avril (Mexique, Suisse, France, Brésil, Kazakhstan, Belgique, Ukraine et Slovénie) à 8 pays issus du groupe 1 de leur zone géographique (Colombie, Argentine, Chine, Corée du Sud, Autriche, Danemark, Pays-Bas et Serbie). Les duels - suivant les rencontres - auront lieu les 15 et 16 ou 16 et 17 novembre au meilleur des cinq matches (quatre simples et un double).

Le vainqueur disputera les qualifications pour la BJKC 2025 en avril, le perdant redescendra dans sa zone géographique.