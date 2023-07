La finale opposera Tommy Paul et Francisco Cerundolo

L'Américain Tommy Paul (ATP 17), 2e tête de série, et l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 19), 4e tête de série, joueront samedi après-midi la finale au tournoi ATP 250 d'Eastbourne, en Angleterre, jouée sur gazon et dotée de 723.655 euros.

Paul a battu le Français Grégoire Barrere (ATP 57) 6-4, 6-3 en demi-finale samedi après 1 heure et 13 minutes. Plus tôt dans la journée, Cerundolo a décroché son billet pour la finale contre l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 64) en s'imposant 2-6, 7-5, 6-2 après 2 heures et 7 minutes de jeu.

Vendredi, un temps pluvieux a perturbé le programme à Eastbourne. Le match entre Cerundolo et McDonald a été interrompu à 2-6, 7-5 et 5-2 et n'a finalement pas repris. Le match entre Paul et Barrere n'a pu débuter.