La HANTISE de David Goffin avant le début de Roland-Garros: "La sanction sera sans appel, l'exclusion!"

David Goffin (ATP 12) affrontera le jeune Italien Jannik Sinner au premier tour de Roland-Garros, disputé en cette année en septembre et octobre et dès lors troisième levée du Grand Chelem de la saison.



Le Liégeois, 29 ans, participe pour la neuvième fois aux Internationaux de France. Son meilleur résultat est un quart de finale atteint en 2016. L'an passé, il avait été éliminé au troisième tour. Il commencera donc par un adversaire solide, l'Italien Jannik Sinner, 19 ans, 74e à l'ATP et vainqueur des Next Gen ATP Finals l'an passé. Le seul duel entre les deux joueurs, en 8e de finale à Rotterdam (dur) cette année, avait tourné à l'avantage de l'Italien 7-6 (9/7), 7-5.

Goffin, qui est le seul Belge qualifié pour le tableau final, s'est exprimé dans les colonnes de SudPresse à propos du contexte devenu anxiogène avec la pandémie.

"On vit un peu dans la hantise d’un résultat positif, que ce soit le vôtre ou celui d’un contact proche. Ou même d’un 'faux positif', comme certains disent avoir été victimes. La sanction est sans appel : c’est l’exclusion ! Chacun fait attention au plus important : rester négatif ! On n’a pas envie d’avoir une mauvaise surprise", a-t-il confié. "Pour le reste, on commence à s’habituer au protocole, même si ce n’est pas tous les jours évident. Mentalement, c’est difficile car on ne peut plus bouger. On se sent vraiment enfermé, on ne peut pas aller prendre l’air, on ne peut pas aller, ne serait-ce que faire des courses, ou aller manger un peu à l’extérieur, un peu s’aérer, se promener…"

Le tableau final de Roland-Garros commence ce dimanche 27 septembre. Parmi les autres matchs du premier tour, le tenant du titre Rafael Nadal (ATP 2) débutera son tournoi contre le Biélorusse Egor Gerasimov (ATP 83). Le N.1 mondial, Novak Djokovic (ATP 1) jouera contre le Suédois Mikael Ymer (ATP 80). Deux belles affiches auront lieu d'entrée: Stan Wawrinka (ATP 17) contre Andy Murray (ATP 111) et Dominic Thiem (ATP 3) contre Marin Cilic (ATP 39).