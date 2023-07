La tenante du titre Elena Rybakina au 3e tour, comme Jessica Pegula et Caroline Garcia

La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 3/N.3), tenante du titre sur le gazon de Wimbledon, a obtenu sa place au 3e tour de l'édition 2023, aux dépens de la Française Alizé Cornet (WTA 74). Jeudi, au All England Club de Londres, Rybakina s'est imposée 6-2, 7-6 (7/2) en 1 heure et 48 minutes.

Rybakina a mis la main sur la rencontre dans le premier set en convertissant sa première balle de break. Elle a laissé trois opportunités supplémentaires lui échapper sur le service de Cornet, mais a signé un deuxième break pour conclure. La deuxième reprise a été beaucoup plus serrée, et c'est la Française qui a manqué de convertir six balles de break, avant de s'incliner sèchement au tie-break.

Au prochain tour, Elena Rybakina affrontera la Britannique Katie Boulter, 89e mondiale et invitée sur le gazon londonien.