Le tennis toujours à l'arrêt: les circuits internationaux suspendus jusqu'au 31 juillet

L'ATP, l'Association des joueurs de tennis professionnels qui organise le circuit de tennis masculin, a prolongé vendredi jusqu'au 31 juillet la suspension de tous les tournois en raison de la crise du coronavirus.

Le 13 mars une première suspension de six semaines, jusqu'au 27 avril, avait été décrétée. Le 18 mars, elle avait été prolongée jusqu'au 7 juin et le 1er avril jusques et y compris le 13 juillet.

Cette nouvelle décision signifie que les tournois de Hambourg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta et Kitzbühel ne pourront pas se dérouler comme prévu. De même, tous les tournois du Challenger Tour et du circuit ITF seront annulés. "En raison des incertitudes actuelles concernant la pandémie de Covid-19, nous avons le regret d'annoncer notre décision de prolonger la suspension du Circuit", a déclaré le président de l'ATP, Andrea Gaudenzo. "Comme tous les fans de tennis, les joueurs et les directeurs de tournois du monde entier, nous regrettons que le Circuit continue d'être affecté de cette manière. Nous continuerons à examiner toutes les options pour reprendre le Circuit dès que possible et en toute sécurité. Nous tenons également compte du fait que les tournois seront programmés plus tard dans la saison. Comme toujours, la santé de la communauté du tennis et du public reste notre priorité absolue dans chaque décision que nous prenons".

A la mi-juin, l'ATP Tour verra s'il pourra reprendre ses activités dès le début du mois d'août. Le tennis est au point mort depuis environ deux mois. Les classements ATP et WTA ont été gelés jusqu'à nouvel ordre.

Idem pour la WTA

La WTA, l'Association du tennis féminin qui gère le circuit professionnel, prend une décision identique à celle de son homologue masculine l'ATP, annoncée également ce vendredi. En conséquence, les tournois WTA de Bastad, Lausanne, Bucarest et Jurmala sont annulés. Une nouvelle date est recherchée pour ceux de Karlsruhe et Palerme. Le 1er avril, la WTA avait fixé la fin de la suspension des rencontres au 14 juillet.

"Nous le regrettons, mais nous continuons à nous appuyer sur des experts médicaux qui peuvent déterminer quand il sera sûr et possible de reprendre les compétitions de la WTA", a déclaré un porte-parole. "Nous continuerons à suivre la situation de près et nous espérons que nous pourrons bientôt retourner sur les courts". Les tournois masculins et féminins sont suspendus depuis le mois de mars. L'ATP et la WTA effectueront dans un mois une nouvelle mise à jour de la situation.

