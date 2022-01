Libération de Novak Djokovic: Rafael Nadal donne son avis sur la potentielle participation de son rival à l'Open d'Australie

Rafael Nadal a estimé lundi que "le plus juste" était que Novak Djokovic puisse disputer l'Open d'Australie, puisque "la justice a parlé" en ordonnant sa libération du centre de rétention où il avait été placé à son arrivée dans le pays.

"Même si je peux être d'accord ou non sur certaines choses avec Djokovic, la justice a parlé" et "je crois que le plus juste" est que le N.1 mondial, qui veut entrer en Australie sans être vacciné contre le Covid-19, dispute le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, a estimé Nadal sur la radio espagnole Onda Cero.

La justice "a déclaré qu'il avait le droit de participer à l'Open d'Australie et je crois réellement que c'est le plus juste si c'est ce qui a été décidé, et il semble que ce soit le cas", a ajouté l'Espagnol.

Un juge australien a ordonné lundi la libération immédiate de "Djoko", qui, depuis son arrivée le 5 janvier en Australie pour y disputer l'Open, était détenu dans un centre de rétention pour migrants à Melbourne.

Cette décision de justice est une victoire pour le Serbe qui veut entrer en Australie sans être vacciné contre le Covid-19 mais le gouvernement australien a prévenu qu'il pouvait encore décider d'expulser le joueur, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant trois ans.

Pour Nadal, "au final, c'est la justice qui doit parler, je suis toujours un défenseur de la justice", a-t-il encore dit.

"Sur le plan personnel, je préfère de loin qu'il ne joue pas", a déclaré Nadal en riant, avant d'assurer que "pour notre sport, c'est bien mieux que les meilleurs soient sur le court en train de jouer plutôt que d'être ailleurs".

Novak Djokovic, neuf fois vainqueur à Melbourne, est en quête d'un 21e titre record en Grand Chelem, qui le placerait devant Rafael Nadal et Roger Federer, qui comptent également 20 titres dans un Majeur.