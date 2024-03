Lucky loser, Greet Minnen avance au 3e tour en écartant Lesia Tsurenko la 40e mondiale

Greet Minnen (WTA 79) a réussi à profiter de son statut de lucky loser pour rejoindre le 3e tour de l'Open de Miami de tennis, jeudi en Floride. La Campinoise a battu au 2e tour l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 40) en deux sets: 7-5 et 6-1. La rencontre a pris fin après 1 heure et 33 minutes.

Menée 3-5, service Tsurenko à suivre, dans une première manche assez indécise, Minnen a sauvé une balle de set avant de se libérer. Et de quelle manière. Elle a pris le match à son compte et aligné pas moins de huit jeux ! Le marquoir a dès lors évolué pour indiquer 7-5 et 4-0 en faveur de la Belge. L'Ukrainienne sauva encore un jeu (4-1) avant de reconnaître sa défaite à la 5e balle de match.

La N.2 belge, coachée par Philippe Dehaes, avait déjà battu Tsurenko, en 2020 au 1er tour des qualifications du tournoi de Doha.